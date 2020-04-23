На італійському круїзному лайнері виявили 48 випадків COVID-19

На італійському круїзному лайнері Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту Нагасакі, підтвердили 48 випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Kyodo news.

«Ще 14 членів екіпажу на італійському круїзному судні, який причалив для проведення ремонту на південному заході Японії, пройшли позитивний тест на коронавірус, заявив чиновник префектури Нагасакі, в результаті чого загальна кількість (хворих - ред.) зросла до 48», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше коронавірус виявили у 34 з 623 членів екіпажу лайнера, з них одна особа була госпіталізована.

Судно Costa Atlantica зайшло в порт Нагасакі для ремонту в доці Коягі суднобудівної верфі Mitsubishi Heavy Industries і повинно було залишити Японію в кінці квітня.

Зазначається, що інфікування на Costa Atlantica відбулося після випадків на круїзному судні Diamond Princess в порту Йокогами два місяці тому, де було виявлено зараження понад 700 пасажирів та екіпажу, хоча цього разу на борту були лише члени екіпажу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом, з них – 721 734 людини одужали і 184 235 померли.