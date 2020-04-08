На лайнері Greg Mortimer у 60% пасажирів виявили COVID-19

У 60% пасажирів на борту круїзного лайнера Greg Mortimer виявлено коронавірус, австралійців і новозеландців евакуюватимуть в четвер.

Про це повідомляє CNN.

«Пасажири з Австралії і Нової Зеландії будуть евакуйовані з зараженого в Антарктиці круїзного лайнера в четвер, після того як майже 60% пасажирів на борту показали позитивний результат на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Круїзний лайнер Greg Mortimer австралійського оператора Aurora Expeditions 15 березня вирушив у рейс в Антарктиду і Південну Джорджию. Однак з початку квітня судно застрягло біля берегів Уругваю після того, як влада відмовила пасажирам у сходженні з корабля через ризик коронавірусу.

З 217 осіб на борту 128 пасажирів і членів екіпажу вже дали позитивний результат на вірус.

Шість пасажирів, які потребують спеціалізованої допомоги, були переведені в медичні заклади в Монтевідео.

Евакуація пасажирів з Австралії і Нової Зеландії запланована на 9 квітня. Інші пасажири з Європи та Америки, у яких було виявлено позитивний результат на коронавірус, повинні будуть залишатися на борту доти, доки тест не буде негативним, після чого вони можуть відправитися додому через Бразилію.

Як повідомив Aurora Expeditions, всіх пасажирів перевірятимуть щодва або щотри дні.

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 осіб померли, 302 209 одужали.

Фото: CNN