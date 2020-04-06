На авіаносці США у понад 60% екіпажу виявили коронавірус

Аналізи 173 членів екіпажу американського авіаносця USS Theodore Roosevelt на коронавірус дали позитивний результат.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника ВМС США.

Зазначається, що на сьогодні тільки 61% членів екіпажу були протестовані. Близько 2000 осіб були евакуйовані з авіаносця на берег.

Раніше повідомлялося, що у колишнього капітана авіаносця USS Theodore Roosevelt Бретта Крозьє, який був відправлений у відставку після того, як його записка з вимогою вжити жорстких заходів для придушення спалаху SARS-CoV-2 на борту потрапила в ЗМІ, діагностований коронавірус.

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