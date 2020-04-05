В Австралії розслідують зараження на лайнері: 622 пасажири захворіли на Covid-19 після висадки

В Австралії порушили кримінальну справу щодо власників круїзного судна Ruby Princess, яких підозрюють в наданні неправдивих даних про число інфікованих коронавірусом осіб на борту.

Про це поінформувала поліція країни, повідомляє DW.

Лайнер, який належить британсько-американському круїзному оператору Carnival Australia, пристав до берега в Сіднеї 8 березня.

На його борту перебували 2700 пасажирів, яким дозволили залишити судно з мінімальними перевірками, хоча близько десяти осіб на той час мали симптоми респіраторних захворювань. Рішення про висадку пасажирів на берег ухвалили після того, як чиновники повідомили про "низький ризик" зараження та відсутність симптомів COVID-19 у пасажирів судна. Своєю чергою, влада могла надати дозвіл тільки на підставі даних від капітана судна, що інфекційні хвороби на борту відстуні.

Пізніше з'ясувалося, що коронавірусом заразилися 622 особи, котрі перебували на борту лайнера. Це близько 10% від загального числа інфікованих SARS-CoV-2 в Австралії. Серед 35 осіб, які наразі померли від коронавірусу, 11 були пасажирами Ruby Princess.

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Правоохоронці з'ясовують, чи були порушені закони щодо національної безпеки, державного біозахисту та чи був скоєний злочин з необережності, повідомив комісар поліції Нового Південного Уельса Мік Фуллер. За його словами, ще рано казати про скоєння злочину, але вже зараз є докази того, що коронавірус поширився від пасажирів лайнера. Представник Carnival Australia повідомив, що компанія співпрацюватиме з правоохоронцями в цьому розслідуванні, повідомляє агенція dpa.

Фото: EPA-EFE