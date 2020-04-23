Американський штат Міссісіпі хоче судитися з Китаєм

Американський штат Міссісіпі оголосив про плани подати позов проти Китаю через реакцію Пекіна на спалах COVID-19, який поширився минулого року з Уханя.

Про це заявила генпрокурор штату Лін Фітч, повідомляє The Hill.

"Ми не можемо дозволити їм діяти безкарно. Міссісіпі заслуговують на справедливість, і я буду домагатися цього в суді", - сказала вона, додавши, що "занадто багато жителів Міссісіпі постраждали в результаті замовчування з боку Китаю".

Також прокурор має намір вимагати від Китаю відшкодування збитків згідно із Законом США про іноземний суверенний імунітет (FSIA).

Фітч закликає представників Міссісіпі в американському конгресі підтримати закон, нещодавно представлений сенатором Томом Коттоном і конгресменом Деном Креншом, який дозволить американцям подати в суд на Пекін, щоб відшкодувати збитки за втрати, викликані коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше американський штат Міссурі подав позов до суду на китайський уряд, який "мало зробив для запобігання" поширенню коронавірусу.

Офіційний представник МЗС Китаю Ген Шуан назвав позов з боку Міссурі абсурдним кроком.

"Цей так званий судовий процес дуже абсурдний і не має ніякої фактичної і правової основи", - сказав він, зазначивши, що Китай діяв "відкрито, прозоро і відповідально" в боротьбі з COVID-19.

Станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом, з них – 721 734 людини одужали і 184 235 померли.

Фото: Xinhua