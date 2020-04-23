Албанія за тиждень почне виходити з карантину

Наступного тижня влада Албанії почне поступово послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені з метою сповільнення поширення COVID-19.

Про це заявила міністр охорони здоров’я та соціального захисту Албанії Огерта Манастірліу, повідомляє Xinhua.

За її словами, спершу змогу повернутися до роботи отримають різноманітні торговельні заклади, серед яких: магазини одягу, взуття, меблів та електроніки.

Окрім цього, жителям Албанії дозволять перебувати на вулиці дві з половиною години, тобто більш, ніж вдвічі довше у порівнянні із нинішніми 90 хвилинами.

Буде відновлено також пересування в межах населених пунктів на таксі, однак лише з одним пасажиром.

За словами міністра, план ґрунтується на епідеміологічних показниках, можливостях лікувальних закладів та необхідних ресурсах для контролю й моніторингу за ситуацією.

“Кожні два тижні аналізуватиметься кожен крок. У випадку відсутності стабільних показників епідеміологічної ситуації, план дозволяє відновити жорсткіші заходи”, - сказала Манастірліу.

Нагадаємо: на території Албанії з середини березня діє один із найбільш суворих карантинних режимів в порівнянні із сусідніми країнами. Станом на середу у країні із майже 3 млн населення було виявлено лише 634 випадки інфікування COVID-19. Недуга забрала 27 життів.