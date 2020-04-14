Спалах коронавірусу "підкорегував" бюджет Євросоюзу на 2020 рік

Євросоюз відкрив доступ майже до всіх коштів цьогорічного бюджету та розблокував додаткову суму у 3,1 мільярда євро на заходи з протидії пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС сьогодні за письмовою процедурою ухвалила два рішення, які уточнюють бюджет ЄС на 2020 рік та вивільняють фонди для відповіді на кризу COVID-19. Гроші також будуть спрямовані на допомогу Греції у подоланні міграційного тиску та Албанії для відновлення після землетрусу. Зобов’язання були збільшені на 3,57 мільярда євро та дорівнюють 172,2 мільярда євро. Виплати були збільшені на 1,6 мільярда євро та сягнули 155,2 мільярда євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3,1 мільярда євро буде направлено на боротьбу з коронавірусом, з них 2,7 мільярда євро передбачено для використання в межах Інструменту ЄС з реагування на надзвичайні ситуації, включаючи доставку необхідного медичного обладнання, транскордонного транспортування хворих, розробку методів лікування та тестування. Ще 415 мільйонів євро передбачається для програм у межах Механізму ЄС із цивільного захисту "rescEU" (замовлення та доправлення медичного обладнання, підтримка країн ЄС у боротьбі з вірусом, фінансування операцій з репатріації європейських громадян тощо).

Крім того, 350 мільйонів євро з уточненого бюджету ЄС підуть на допомогу Греції у подоланні міграційної кризи, включаючи посилення охорони кордонів та сприяння добровільному поверненню нелегальних мігрантів до країн походження.

Ще 100 мільйонів євро з цьогорічного уточненого бюджету ЄС отримає Албанія на відновлення зруйнованої землетрусом інфраструктури та побутового сектору.