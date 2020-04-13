Пакет допомоги ЄС для України передбачає €4 мільйони на громадські ініціативи проти COVID-19

Пакет допомоги ЄС для України передбачає €4 мільйони на громадські ініціативи проти COVID-19

Укрінформ
Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу.

Про це повідомив у відеозверненні голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив, які надають допомогу, там де це найбільше потрібно», - сказав дипломат.

Він відзначив, що оскільки більшість громадян самоізолювалися вдома, українське громадянське суспільство зайняло активну позицію.

«Сотні тисяч волонтерів долучилися до боротьби з коронавірусом. Вони доставляють їжу літнім людям, допомагають вчителям працювати онлайн і протидіють дезінформації», - зазначив Маасікас.

Читайте також: Шмигаль сказав, коли Україна буде готова надати медичний спирт країнам ЄС

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро в рамках загального пакета допомоги країнам Східного партнерства для боротьби з коронавірусом

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-