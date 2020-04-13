Пакет допомоги ЄС для України передбачає €4 мільйони на громадські ініціативи проти COVID-19

Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу.

Про це повідомив у відеозверненні голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив, які надають допомогу, там де це найбільше потрібно», - сказав дипломат.

Thousands of volunteers have joined the fight to beat COVID-19, helping the most vulnerable people in Ukraine. EU provides €4M to support these civic initiatives. Watch a video by EU Ambassador @MattiMaasikas. #MovingForwardTogether #BeatCOVID19 #GOZNAMY pic.twitter.com/7nuggvQv9K — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 13, 2020

Він відзначив, що оскільки більшість громадян самоізолювалися вдома, українське громадянське суспільство зайняло активну позицію.

«Сотні тисяч волонтерів долучилися до боротьби з коронавірусом. Вони доставляють їжу літнім людям, допомагають вчителям працювати онлайн і протидіють дезінформації», - зазначив Маасікас.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро в рамках загального пакета допомоги країнам Східного партнерства для боротьби з коронавірусом