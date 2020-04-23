Помпео закликав світ засудити запуск ракети Іраном

Державний секретар США Майкл Помпео засудив заяву Ірану про запуск космічної ракети з використанням балістичних технологій та закликав міжнародну спільноту висловити кожен свою позицію в ООН до загрозливих дій Тегерана.

Про це він сказав під час брифінгу в Державному департаменті США в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Думаю, сьогоднішній запуск підтверджує те, що ми говорили тривалий час: Корпус вартових ісламської революції, визнаний (Сполученими Штатами – ред.) терористичною організацією, запустив сьогодні ракету",- підкреслив глава американської дипломатії.

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У цьому зв'язку він нагадав про резолюцію РБ ООН 2231, яка забороняє Ірану будь-які ракетні пуски й випробування, оскільки ці технології можуть потім бути використані Тегераном для погроз міжконтинентальними ракетами країнам Заходу.

"Я думаю, кожна країна має за обов'язок звернутися в ООН та висловити свою оцінку, чи відповідав цей пуск резолюції Ради Безпеки", - зауважив державний секретар США.

Помпео також висловив позицію американської сторони: "Іран має відповісти за те, що він зробив".

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Як повідомляв Укрінформ, у середу Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі. Водночас, у Пентагоні висловили сумніви, що цей пуск був успішним.