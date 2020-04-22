Трамп дозволив стріляти на ураження по іранських кораблях

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Військово-морським силам США стріляти на ураження по іранських кораблях, якщо вони переслідуватимуть американські кораблі в морі.

Про це глава Білого дому написав у середу на офіційній Twitter-сторінці.

"Я доручив Військово-морським силам США розстрілювати й знищувати будь-які іранські озброєні судна, якщо вони переслідуватимуть наші кораблі в морі", - заявив глава Білого дому.

Повідомлення американського президента з'явилося після напруженого інциденту, що виник між кораблями ВМС США й Ірану минулого тижня в Перській затоці. Тоді, за повідомленнями американської сторони, щонайменше 11 іранських військових суден берегової охорони підходили до них на небезпечну відстань та здійснювали переслідування.

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану серйозними наслідками за спроби атакувати бази США

Іранська сторона, зі свого боку, підтвердила інцидент, однак заявила, що кораблі ВМС США чинили проти них провокації.

Це не перший конфлікт між бойовими силами Ірану й США у регіоні. Зокрема, торік Іран збив американський безпілотник у міжнародному повітряному просторі, заявивши, що той залетів на іранську територію.

Фото: The White House