Трамп пригрозив Ірану серйозними наслідками за спроби атакувати бази США
Про це глава Білого дому заявив у Twitter.
"За наявною інформацією, Іран та його ставленики планують підступний напад на війська та об'єкти США в Іраку. Якщо це станеться, Іран безумовно заплатить дуже жорстоку ціну!" - наголосив американський лідер.
Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020
Заява Трампа пролунала на тлі повідомлень про те, що збройні угруповання в Іраку, підтримувані Тегераном, планують проведення операцій в районах, де зосереджені американські військові бази. За даними американської розвідки, таким чином вони хочуть помститися за ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Як повідомлялося, на початку січня США здійснили ліквідацію командира елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, генерал-майора Касема Сулеймані. Він був одним із ключових силовиків Ірану, які планували військові операції в регіоні.
Фото: The Whute House