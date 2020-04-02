Трамп пригрозив Ірану серйозними наслідками за спроби атакувати бази США

Президент США застеріг, що Іран та його союзники заплатять "дуже велику ціну", якщо спробують напасти на американські військові баз на території Іраку.

Про це глава Білого дому заявив у Twitter.

"За наявною інформацією, Іран та його ставленики планують підступний напад на війська та об'єкти США в Іраку. Якщо це станеться, Іран безумовно заплатить дуже жорстоку ціну!" - наголосив американський лідер.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020

Заява Трампа пролунала на тлі повідомлень про те, що збройні угруповання в Іраку, підтримувані Тегераном, планують проведення операцій в районах, де зосереджені американські військові бази. За даними американської розвідки, таким чином вони хочуть помститися за ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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Як повідомлялося, на початку січня США здійснили ліквідацію командира елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, генерал-майора Касема Сулеймані. Він був одним із ключових силовиків Ірану, які планували військові операції в регіоні.

Фото: The Whute House