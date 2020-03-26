США посилили санкції проти Ірану

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти 20 компаній з Ірану й Іраку, які використовувалися в інтересах Корпусу вартових ісламської революції – озброєного формування режиму в Тегерані, яке США визнали терористичним.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну.

"Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив сьогодні санкції проти 20 підставних компаній, зареєстрованих в Ірані й Іраку, а також високопосадовців і ділових партнерів, які надають підтримку чи виступають від імені Корпусу вартових ісламської революції – Qods", - зауважили в американському відомстві.

При цьому зазначається, що ці компанії та фізичні особи були причетні до поставок летальної зброї терористичним угрупованням, яких підтримує Тегеран, й контрабанди через іракський порт Umm Qasr. Крім того, вони займалися відмиванням грошей через іракські підставні компанії, продажами іранської нафти сирійському режиму; контрабандою зброї до Іраку та Ємену, сприянням іранській пропаганді, залякуванням іракських політиків тощо.

"Іранський режим використовує мережу підставних компаній для фінансування терористичних угруповань по всьому регіону, забирає ресурси у іранського народу й надає пріоритет ставленикам-терористам", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

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При цьому він підкреслив, що США в період пандемії дотримуються винятків і дозволів на поставки гуманітарної допомоги в Іран, включаючи сільськогосподарські товари, продукти харчування, ліки та медичні засоби, "щоб допомогти іранському народу боротися з коронавірусом".

Санкції США поширюються не тільки на осіб, внесених до списку, а й на третіх осіб, які намагатимуться вести з ними бізнес.