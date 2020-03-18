США ввели санкції проти кількох країн через підтримку Ірану

Офіційний Вашингтон запровадив санкції проти дев'яти іноземних компаній і трьох фізичних осіб через їхнє пособництво іранському режиму, яке дозволяє Тегерану продовжувати агресивну поведінку.

Про це йдеться в ряді заяв, оприлюднених Державним департаментом США в середу, 18 березня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Державний департамент США 18 березня запровадив санкції згідно з указом 13846", - зазначається в одному з офіційних повідомлень.

При цьому вказується, що дев'ять компаній та троє осіб з Південної Африки, Гонг-Конгу, Китаю й Ірану були внесені до списку обмежень через "свідому участь у великих операціях з купівлі, обміну, продажу, транспортування чи збуту нафтохімічної продукції з Ірану".

У цьому зв'язку глава Держдепартаменту США Майкл Помпео підкреслив, що діяльність зазначених осіб сприяла продовженню насильницької поведінки іранського режиму.

"Дії цих фізичних та юридичних осіб забезпечували дохід режиму (в Тегерані – ред.), який він міг використовувати з метою фінансування терору та інших дестабілізуючих дій, таких як недавні ракетні атаки по іракських та коаліційних силах, розташованим у таборі Таджи в Іраку", - заявив у цьому зв'язку Помпео.

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Він підкреслив, що обмеження США позбавлять режим життєво важливого доходу від його нафтохімічної галузі, а також забезпечать подальшу економічну й дипломатичну ізоляцію Ірану.

"США продовжуватимуть застосовувати наших санкцій повною силою", - наголосив глава Державного департаменту США.