У США сумніваються, що Ірану вдалося успішно запустити військовий супутник

Міністерство оборони США висловило сумніви у зв'язку із заявами Тегерана про успішний запуск військового супутника.

Про це заявив під час брифінгу в середу віцеголова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Гайтен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Потрібно ще трохи часу, щоби дати оцінку, чи був здійснений вихід у космос", - прокоментував американський генерал заяву іранської сторони.

Він зазначив, що вже наступного дня може дати повну оцінку та сказати, "що саме відбулося, і чи було це успішним або ж ні". Гайтен також зазначив, що його сумніви ґрунтуються на розвідувальній інформації, яка поки не розголошується.

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Водночас він визнав, що ракета подолала велику відстань. У цьому зв'язку генерал назвав відновлення ракетних випробувань Іраном "ворожими діями", які загрожують як регіону, так і світу в цілому.

Як повідомлялося, Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у середу заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі.