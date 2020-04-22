Іран запустив перший військовий супутник Noor

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про успішний запуск свого першого військового супутника Noor на орбіту Землі.

Про це повідомляє Iran Front Page.

«Супутник був запущений двоступеневою ракетою-носієм в центральному Ірані в середу, 22 квітня 2020 року. Він був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів від земної поверхні. Це головне досягнення в космічній галузі Ірану», - йдеться у повідомленні.

Назва супутника Noor перекладається з персидської як "світло".

Як повідомляв Укрінформ, у лютому, після двох невдалих торішніх спроб, Ірану знову не вдалося вивести свій супутник Zafar на орбіту - ракета-носій не змогла набрати належної швидкості.

Фото з сайту ifpnews.com