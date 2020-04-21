У КПІ розробляють вже третій наносупутник, запуск - наступного року

У НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” почали розробку третього супутника PolyITAN-3.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

“Супутник розробляємо разом із Познанською політехнікою – вона частково спонсоруватиме закупівлю маховиків і деяких елементів для систем електроживлення”, – розповів керівник команди інженерів-розробників КПІ Борис Рассамакін.

Супутник планують запустити на навколоземну орбіту в 2021 році.

PolyITAN-3 доповнить серію наносупутників, над якими працюють дослідники вишу з 2014 року. Їх застосовують для вивчення космосу та процесів, що відбуваються на Землі.

Наразі інженерна модель PolyITAN-3 ще на стадії розробки, проте вже наступного року апарат зможуть використовувати для дистанційного зондування Землі, екологічного моніторингу, прогнозу землетрусів та досліджень іоносфери. Головне завдання супутника – робити фото та передавати дані на Землю.

Відмінністю PolyITAN-3 буде те, що він матиме додатковий блок для зйомки та спеціальні крила – вони дозволять збільшити електроживлення супутників.

Паралельно з роботою над третім супутником команда працює над створенням трьох наступних наносупутників. Кожен з них виконуватиме свою місію у космічному просторі. Наприклад, PolyITAN-4 планують застосовувати для біоекспериментів із рослинами та місячних програм. П’ятий PolyITAN – для дослідження електронного поля Землі та характеристики земних катаклізмів – землетрусів чи цунамі.