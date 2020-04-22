У Балтії - вже 3 690 випадків коронавірусу

Кількість інфікованих новим коронавірусом, зафіксована в країнах Балтії, становить 3 690 осіб, темпи приросту захворювання сповільнилися.

Зокрема, в Естонії інфіковано 1 559 осіб, повідомляє Департамент здоров'я країни.

В Естонії за добу виявлено 7 нових випадків зараження коронавірусом, померла одна пацієнтка літнього віку. Всього померло 44 людини. При цьому 114 хворих естонців потребують стаціонарного лікування, 7 з них знаходяться на контрольованому диханні. З лікарень було виписано 184 людини.

За весь період спостереження в Литві зафіксовано 1 370 інфікувань, за понеділок медики встановили 20 нових випадків COVID-19, повідомляє литовський МОЗ. Один пацієнт помер, всього за час пандемії померло 37 осіб. Одужало 357 (72 з них - лікарі).

За інформацією Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC), за 21 квітня коронавірус був підтверджений у 13 осіб. Кількість інфікованих у країні зросла до 761. 42 пацієнти госпіталізовані, в тому числі 5 - з тяжким перебігом захворювання. 71 пацієнт був виписаний з лікарні.

За даними сайту Worldometer, станом на 22 квітня в світі зареєстровано 2 573 471 випадок зараження коронавірусом, з них 178 558 летальних, 701 838 осіб одужали.