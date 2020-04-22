За порушення карантину в Румунії виписали штрафів майже на €80 мільйонів

У Румунії за порушення правил карантину під час епідемії коронавірусу виписали майже 200 тисяч штрафів на суму 78 мільйонів євро.

Про це повідомляє Romania-Insider.

«Правоохоронці Румунії виписали близько 200 тис. штрафів за порушення обмежень, установлених через поширення Covid-19 з 24 березня до 19 квітня», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що загальна сума штрафів сягнула 78 мільйонів євро, що дорівнює обсягу податків на прибуток підприємств Румунії за лютий.

Розмір стягнень за порушення карантину становить від 412 до 4 120 євро.

Читайте також: Румунія з 15 травня планує послабити карантин

Водночас, зауважує видання, невідомо, скільки саме з виписаних штрафів вже оплачені.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Румунії Клаус Йоханніс продовжив надзвичайний стан у країні ще на один місяць у зв’язку з епідемією Covid-19.