Румунія з 15 травня планує послабити карантин

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив, що після 15 травня в країні будуть поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Stiripesurse.

"Президент Клаус Йоханніс заявив у вівторок, що після 15 травня Румунія може перейти до етапу, коли обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 будуть послаблені за умови зменшення кількості нових випадків захворювання та смертності", - йдеться у повідомленні.

Президент сказав, що зняття обмежень буде здійснюватися поступово.

"Не буде різкого послаблення, оскільки фахівці кажуть нам, що вірус цілком не зникне. Нам доведеться жити з певними обмеженнями", - сказав Йоханніс.

За його словами, етапи послаблення карантину будуть встановлені на основі наукових та медичних передумов.

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"Ці питання будуть детально обговорені з фахівцями, з Науковим комітетом, який працює з міністерством охорони здоров'я, ефективно беручі участь в боротьбі з епідемією. Ці речі будуть донесені до відома громадськості органами влади, котрі займаються цією проблемою", - сказав Йоханніс.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, з яких понад 170 тисяч – летальні.

Фото: romania-insider.com