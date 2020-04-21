Наступного тижня в Берліні можуть відкрити школи і ботанічний сад

Найближчими днями влада Берліна пом’якшить деякі обмеження суспільного життя при збереженні обов’язку тримати дистанцію. Усіх, хто може, усе ж закликають залишатися вдома.

Такі рішення було ухвалено 21 квітня на засідання Сенату німецької столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сприймаємо ситуацію дуже-дуже серйозно. Вона крихка», - заявив на брифінгу бургомістр міста Міхаель Мюллер.

В якості одного з перших заходів він оголосив про обов’язок носити маски в громадському транспорті, починаючи з 27 квітня. Це викликане тим, що з відкриттям окремих закладів неможливо буде забезпечити перебування невеликої кількості людей в вагонах.

З наступного понеділка, 27 квітня, можуть відновити роботу державні та приватні школи. Водночас центри позашкольної освіти, центри освіти для дорослих та подібні будуть продовжувати перебувати в карантинному режимі.

Того ж дня відкриються обидва берлінські зоопарки та Ботанічний сад.

Дозволяється зустрічатися «в приватній чи сімейній зоні» до 20 осіб, якщо йдеться про похорон, хрещення та весілля.

З 4 травня можуть дозволити збиратися до 20 осіб просто неба, а також проводити релігійні заходи з кількістю учасників до 50 осіб за умови тримання мінімальної (1,5 м) відстані та дотримання гігієнічних правил.

Також з 4 травня можуть відкритися музеї, бібліотеки та низка інших подібних закладів, а також перукарні.

Окрім того, мерія вирішила дозволити роздрібну торгівлю продуктами харчування та напоями. З 20 квітня уже відкрилися магазини площею до 800 кв.м. Умова - максимум одна особа на 20 кв.м. торгової площі.

Спортивні споруди залишаються закритими.

Кожна німецька федеральна земля ухвалює рішення самостійно.

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Станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.

Фото: AA