Уряд Італії оголосив план підтримки економіки на €50 мільярдів

Італійський уряд представив новий пакет допомоги суб'єктам економіки розміром у 50 мільярдів євро для пом'якшення економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це пише Corriere della Sera.

"Для підтримки відновлення економіки уряд розробить новий законопроєкт, який передбачає пакет допомоги на 50 мільярдів, з урахуванням 25 мільярдів, вже виділених раніше", - йдеться у повідомленні.

Нові заходи, які уряд планує оголосити до кінця місяця, будуть додані до пакета у 25 мільярдів євро, затвердженого у березні.

Уряд має намір найближчим часом направити парламенту звіт про відхилення від бюджету, як це було зроблено у березні, з урахуванням падіння ВВП на 9,1%, передбаченого Міжнародним валютним фондом унаслідок карантину та зупинки економіки, викликаної надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте визнав, що ця криза "зачіпає найбільш вразливі групи населення, ризикує створити нове зубожіння".

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано понад 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19.

В Італії вперше з початку епідемії коронавірусу зменшується кількість активних хворих з діагнозом коронавірусної хвороби Covid-19.