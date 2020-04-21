Уряд Італії оголосив план підтримки економіки на €50 мільярдів
Про це пише Corriere della Sera.
"Для підтримки відновлення економіки уряд розробить новий законопроєкт, який передбачає пакет допомоги на 50 мільярдів, з урахуванням 25 мільярдів, вже виділених раніше", - йдеться у повідомленні.
Нові заходи, які уряд планує оголосити до кінця місяця, будуть додані до пакета у 25 мільярдів євро, затвердженого у березні.
Уряд має намір найближчим часом направити парламенту звіт про відхилення від бюджету, як це було зроблено у березні, з урахуванням падіння ВВП на 9,1%, передбаченого Міжнародним валютним фондом унаслідок карантину та зупинки економіки, викликаної надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте визнав, що ця криза "зачіпає найбільш вразливі групи населення, ризикує створити нове зубожіння".
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано понад 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19.
В Італії вперше з початку епідемії коронавірусу зменшується кількість активних хворих з діагнозом коронавірусної хвороби Covid-19.