В Італії вперше зафіксували зменшення кількості хворих

В Італії вперше з початку епідемії коронавірусу зменшується кількість хворих із діагнозом Covid-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Станом на сьогодні налічується 107 709 пацієнтів з позитивним діагнозом, на 528 менше, ніж було вчора, коли вперше від початку епідемії було зафіксовано зменшення кількості хворих на 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

Протягом останньої доби, кількість жертв епідемії коронавірусу в Італії зросла до 24 648, з урахуванням 534 нових летальних випадків.

Також протягом доби одужали 2 723 пацієнтів. Загалом вилікувались вже 51 600 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії на сьогодні становить 183 957.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок вівторка, 21 квітня, зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, з яких понад 170 тисяч – летальні.