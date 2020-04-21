Канада перевірила на коронавірус 1% своїх громадян

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 565 931 осіб, що становить більше 1% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро Канади, населення Канади у першому кварталі 2020 року становить 37 894 799 осіб.

Із усіх проведених тестів лише 37 229 виявилися позитивними. З них більше 19 тисяч - у провінції Квебек. Станом на ранок вівторка недуга забрала 1728 життів, тобто смертність становить трохи менше 5%.

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Як повідомлялося, посадовці у декількох канадських провінціях заявили про досягнення піку епідемії COVID-19. Очікується, що наступного місяця деякі обмежувальні заходи можуть бути послаблені.

У світі станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.