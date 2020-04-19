Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Канада й США погодилися ще на місяць взаємно закрити кордони для “не важливих” подорожей.

Про це під час прес-конференції у Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу підтвердити, що Канада й США погодилися продовжити чинні обмеження на транскордонні пересування ще на 30 днів. Це важливе рішення, що убезпечить людей по обидві сторони кордону”, - сказав Трюдо.

Він додав, що жодних нових обмежень на пересування через кордон не запроваджувалося, лише було подовжено на місяць ухвалену в березні угоду. “Вона гарантуватиме, що ми й надалі транспортуватимемо важливі товари й послуги через кордон”, - наголосив прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, що чинні обмеження на пересування між Канадою й США набули чинності 21 березня. Згідно із ними, “не важливими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм й відпочинок, однак поставки пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуватимуться заборони й медиків, які часто працюють в обох країнах.