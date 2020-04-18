Канадський монетний двір випускатиме дезінфектор замість грошей

Королівський канадський монетний двір на період пандемії COVID-19 переобладнав виробництво грошей для випуску дезінфекторів для рук.

Про це CBC News розповів речник монетного двору.

Зазначається, що розташований в Оттаві підрозділ монетного двору вже розпочав випуск дезінфекторів, а підрозділ у Вінніпезі має приступити до цього на вихідних. Окрім цього, оттавське підприємство також випускає деяку медичну захисну продукцію. “Підприємство має відділ, що створює золоті та срібні колекційні монети. Його вдалося переобладнати для виробництва захисного обладнання, на кшталт лицьових щитів для медиків”, - йдеться у матеріалі.

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Додамо, що в звичайний час Королівський канадський монетний двір карбує усі монети, що перебувають в обігу у Канаді, а також металеві гроші для багатьох інших держав. Окрім цього, на двох підприємствах монетного двору виготовляються тисячі колекційних монет. Нині ж монетний двір повністю відмовився від колекційних монет, зосередившись на “підтримці торгівлі й комерції”. Більшість із близько 1100 співробітників вже місяць працюють з дому.

Станом на ранок п’ятниці на території Канади було підтверджено більше 30 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1250 життів.