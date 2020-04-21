Грузія на місяць продовжила надзвичайний стан через COVID-19

Грузинська влада продовжила до 22 травня надзвичайний стан у країні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Новости-Грузия з посиланням на радника прем'єр-міністра Іраклія Чіковані.

«Чіковані зазначив, що дію надзвичайного стану буде продовжено до 22 травня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надзвичайний стан у Грузії було введено 21 березня. Через 10 днів уряд посилив заходи і ввів комендантську годину - з 9 вечора до 6 ранку громадянам заборонено залишати свої будинки.

Також уряд вирішив продовжити заборону на пересування в легкових автомобілях у Грузії до 26 квітня включно в рамках превенції епідемії коронавірусу.

Спочатку пересування на автомобілях у Грузії було заборонено з 12 години 17 квітня до 21 квітня включно.

Чіковані також нагадав, що рух на автомобілях у період заборони дозволено медикам, співробітникам працюючих об'єктів, та іншим категоріям громадян в окремих випадках, які можуть звернутися за спеціальним дозволом.

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Станом на 21 квітня в країні лабораторно підтверджено 408 випадків зараження. Дотепер померли четверо пацієнтів, одужали 95. У стаціонарі під наглядом лікарів перебуває 571 особа, з них коронавірус підтверджено у 313 пацієнтів.

Фото: АА