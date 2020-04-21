У Нідерландах кількість інфікованих коронавірусом перевищила 34 тисячі

У Нідерландах станом на середину дня 21 квітня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 34 134 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 165 осіб померли, виявлено 729 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 34 134 хворих і 3 916 померли”, - поінформували в RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах розглядають можливість послаблення карантину після 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що йдеться саме про послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

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Рішення Рютте озвучить у вівторок, 21 квітня, о 19:00 за місцевим часом.