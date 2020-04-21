Нідерланди завезли з Китаю 800 тисяч захисних масок

З Китаю до Нідерландів прибула велика партія захисних масок, призначених для медичних працівників.

Про це повідомляє NOS.

“До аеропорту Схіпхол з Китаю прибув літак із 800 тис. масок для медперсоналу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це захисні маски FFP2, якість яких була перевірена.

Як повідомляв Укрінформ, у березні у Нідерландах з лікарень вилучили 600 тисяч бракованих масок з Китаю. Вони погано прилягали до обличчя та мали неякісні фільтри.

Зараз влада країни розглядає можливість послаблення карантину після 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що відповідне рішення прийматиметься наступного тижня, воно залежить від того, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

Загалом і Нідерландах підтверджено 33 405 випадки Covid-19, у тому числі 3751 летальний.

Фото: NOS