У Нідерландах почала зменшуватися кількість нових випадків COVID-19

У Нідерландах, станом на середину дня 20 квітня 2020 року, виявлено 750 нових пацієнтів, кількість хворих зросла до 33 405. Проте впродовж минулого тижня найбільше хворих за добу було зафіксовано у п’ятницю – 1 235, в усі інші дні показник був меншим.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 67 людей померло, виявлено 750 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 33 405 хворих, 3 751 померло”, - повідомили в Національному інституті.

Упродовж минулого тижня найбільше хворих за добу було зафіксовано у п’ятницю – 1 235, в усі інші дні показник був меншим.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах розглядають можливість послаблення карантину після 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Рютте наголосив, що йдеться саме про послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

За його словами, рішення прийматиметься наступного тижня, воно залежить від того, чи зростатиме кількість хворих і госпіталізованих.

У Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

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Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

За даними Worldometers, станом на 15.00 у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 422 286 осіб, з них 165 924 померли, 635 761 людина одужала.

Фото: АА