Поліція Нідерландів у розпал карантину викрила нелегальний покерний турнір

У нідерландському місті Зандам поліція під час рейду з метою перевірки дотримання карантину припинила незаконний покерний турнір.

Про це повідомляє NU.nl.

“Поліція припинила нелегальний турнір з покеру в місті Зандам”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, усупереч запровадженим обмежувальним заходам з метою протидії поширенню коронавірусу, на турнір зібралися 53 особи з усієї країни. Тепер за порушення встановлених норм вони муситимуть заплатити штраф у розмірі 390 євро.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах кількість інфікованих коронавірусом становить 32 655 осіб. Померли 3684 хворих.

У країні до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи в рамках боротьби з Covid-19. Усі масові заходи заборонено до 1 червня. Людей закликали не підходити одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.