Нідерланди відновлюють авіасполучення з Австрією, Іспанією та Італією

У Нідерландах зняли заборону на авісполучення з трьома країнами, що було заборонено раніше. Йдеться про Італію, Іспанію та Австрію.

Про це повідомляє у Facebook Консульський підрозділ Посольства України в Королівстві Нідерланди.

“З 17 квітня поточного року Нідерланди знімають заборону на авіасполучення з Австрією, Іспанією та Італією”, - йдеться у повідомленні.

У коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі український консул в Нідерландах Юрій Карпук також зазначив, що пасажири (включаючи транзитних пасажирів), які прямують до Нідерландів з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, тепер можуть в'їхати в Нідерланди тільки при наявності форми про стан здоров'я.

“Пасажири, які прямують в Нідерланди з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, при прибутті до Нідерландів, вони повинні мати спеціальну форму про стан здоров’я та самоізоляцію”, - сказав Карпук.

Спеціальні форми можна отримати перед реєстрацією на рейс.

Як повідомляв Укрінформ, У Нідерландах станом на середину дня 18 квітня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла до 31 589, загалом у країні 3 601 померлих.

У Нідерландах до 28 квітня діють обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Усі заходи за участю значної кількості людей в країні заборонено до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.