Патрулювання і повітряний бій: НАТО провело навчання над Балтикою

Ці літаки відпрацювали декілька сценаріїв, включаючи супроводження літака, що втратив зв’язок із засобами цивільного повітряного контролю, що потребувало координації міжнародних зусиль з ідентифікації і перехоплення такого повітряного судна. Бельгійській винищувач після умовної аварії був «врятований» литовськими рятівниками з використанням пошукового вертольота. Німецький повітряний танкер здійснив повітряну дозаправку фінських та шведських винищувачів, які після цього взяли участь в імітації повітряного бою, хід якого контролювався системою AWACS.