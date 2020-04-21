Патрулювання і повітряний бій: НАТО провело навчання над Балтикою
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Укрінформ
Північноатлантичний Альянс провів практичні багатонаціональні навчання з організації повітряного патрулювання над Балтійським морем.
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Повітряного Командування НАТО.
«Повітряні сили чотирьох країн НАТО та двох країн-партнерів за участю літака НАТО E-3A AWACS 20-21 квітня провели тренувальні польоти у визначених ділянках міжнародного повітряного простору над Балтійським морем. Метою навчань «Ramstein Alloy 20-1» було відпрацювання процедур та координації зусиль союзників і партнерів», - йдеться у повідомленні.
У навчаннях взяли участь бельгійські та польські винищувачі F-16, литовські транспортний літак C-27 та пошуково-рятувальний вертоліт, німецькі літаки Eurofighter та повітряний заправник A400M, а також фінські бойові літаки F-18 та JAS-39 ВПС Швеції.
Фото: Sigrid Pukk, Finnish Air Force, Belgian Air Force