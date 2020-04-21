У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 50 тисяч

Кількість зареєстрованих за добу випадків COVID-19 у Російській Федерації склала понад 5,5 тисячі осіб (+12% приросту); загальна кількість хворих наближається до 53 тисяч осіб.

Такі дані на ранок 21 квітня оприлюднено на сайті стопкоронавірус.рф.

Повідомляється, за 20 квітня в РФ зареєстровано 5640 нових випадків коронавірусу в 76 регіонах; разом загальна кількість хворих становить 52699 осіб.

За інформацією порталу, один новий випадок коронавірусу зафіксовано в окупованому Росією Криму і ще один - у Севастополі, таким чином, всього на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 64 випадки.

У Росії найбільше випадків коронавірусної інфекції виявили в Москві - 3083 людини за добу, Підмосков'ї - 718, Петербурзі - 127, а також Нижньогородській (101) і Свердловській областях (84).

За добу померла 51 особа з коронавірусом, що стало рекордним значенням з початку епідемії в Росії. Загалом у країні померли 456 осіб.

Одужали 3849 осіб (+427 осіб за добу).

За даними сайту Worldometer, станом на 21 квітня у світі зареєстровано 2490421 випадок зараження коронавірусом, з них 170566 летальних, 653233 особи одужали.