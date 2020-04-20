Меркель закликає не поспішати зі зняттям карантину: ситуація оманлива

Канцлер ФРН Ангела Меркель вбачає небезпеку у швидкому послабленні обмежувальних заходів, що може відкинути країну назад у боротьбі з поширенням COVID-19.

Про це вона заявила 20 квітня на пресконференції в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні залишатися пильними та дисциплінованими; …сконцентрованими та послідовними… Ситуація є оманливою», - закликала Меркель.

Вона визнала, що бачить гостру потребу людей і бізнесу у поверненні до нормального життя. Цей тиск очільниця уряду розуміє і вважає його за найбільший виклик з часів Другої світової війни. Однак, підкреслила Меркель, треба всіма силами не допустити такого розвитку, як у деяких інших країнах, не допустити нового витка швидкого поширення хвороби.

Головним, за її словами, залишається, як і раніше, чітке виявлення та переривання всіх ланцюжків контактів інфікування. Допомагати в їх встановленні земельним органам охорони здоров'я будуть 105 спеціально створених мобільних бригад фахівців.

«Ми дуже багато досягли, але ми - на початку епідемії, ми не можемо поставити все на карту… Змінена форма життя буде доти, поки не з'являться ліки і вакцини», - заявила Меркель.

З понеділка, 20 квітня, в Німеччині дозволено відкриття магазинів площею до 800 кв.м.

Як повідомлялось, за даними Інституту Роберта Коха, число підтверджених інфікувань становить на 20 квітня 141 672. Померло в Німеччині з початку епідемії 4 404 людей.