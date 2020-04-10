Меркель - про коронавірус у Німеччині: Ситуація залишається крихкою

Після п'яти днів поступового зниження кількості нових заражень у Німеччині, другий день поспіль спостерігається тенденція до зростання показника.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, за минулу добу число нових зареєстрованих випадків COVID-19 сягнуло 5 323, напередодні було 4974, а два дні тому – 4008.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 113 525, кількість смертей – 2 373.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що попри "промінь обережної надії", викликаної попередніми днями, ситуація залишається крихкою і підстав для того, щоб розслабитися, немає.

"Ми не повинні буде легковажними, ми не можемо допустити руйнування того, чого нам вдалося досягнути, ми не можемо відступати після того, як зробили дуже багато", - заявила Меркель і закликала співгромадян проявити "дисципліну та турботу про ближнього" і утриматися від контактів поза межами свого помешкання протягом Великодніх свят.

За даними Університету Джона Гопкінса, заражених у Німеччині 118 235, смертей – 2 607, тих, хто одужав, - 52 407.