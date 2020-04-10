Меркель - про коронавірус у Німеччині: Ситуація залишається крихкою

Меркель - про коронавірус у Німеччині: Ситуація залишається крихкою

Укрінформ
Після п'яти днів поступового зниження кількості нових заражень у Німеччині, другий день поспіль спостерігається тенденція до зростання показника.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, за минулу добу число нових зареєстрованих випадків COVID-19 сягнуло 5 323, напередодні було 4974, а два дні тому – 4008.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 113 525, кількість смертей – 2 373.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що попри "промінь обережної надії", викликаної попередніми днями, ситуація залишається крихкою і підстав для того, щоб розслабитися, немає.

Читайте також: Меркель – про «карантинний» Великдень: Пандемія не визнає свят

"Ми не повинні буде легковажними, ми не можемо допустити руйнування того, чого нам вдалося досягнути, ми не можемо відступати після того, як зробили дуже багато", - заявила Меркель і закликала співгромадян проявити "дисципліну та турботу про ближнього" і утриматися від контактів поза межами свого помешкання протягом Великодніх свят.

За даними Університету Джона Гопкінса, заражених у Німеччині 118 235, смертей – 2 607, тих, хто одужав, - 52 407.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-