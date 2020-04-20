У Польщі з домашнім арсеналом зброї затримали фейкового “українського генерала”

Поліція міста Познань на заході Польщі затримала особу, яка називала себе “українським генералом” і зберігала у себе вдома арсенал зброї, частина якої бойова.

Як повідомив кореспондентові Укрінформу представник пресслужби поліції у Познані Мацей Свенціховський, так званий український генерал насправді не є українцем і не має українського громадянства.

“Він не має українського громадянства. Ми не знаємо, чому він вирішив назвати себе “українським генералом”. Наскільки нам відомо, він є німцем”, - повідомив Свенціховський.

За інформацією поліції, правоохоронці зацікавилися інформацією з оточення футбольних хуліганів про чоловіка, який називає себе військовослужбовцем з України у ранзі генерала і що в нього вдома є арсенал зброї.

В результаті обшуків у нього вдома поблизу Познані виявлено 27 екземплярів зброї, майже третина з яких виявилася придатною до бойового застосування. Решта одиниць зброї та гранат були добре зробленими копіями. Деякі з них мали документи з “ознаками українських органів”. Серед арсеналу зброї виявлено також інформаційні таблички українською мовою з написами про необхідність зберігання зброї чистою.

У польській поліції не виключають, що особа могла відвідувати раніше Україну.

Поліція затримала чоловіка 16 квітня в місті Казімєж Дольний на південному сході країни. Одягнений він був в український військовий мундир з емблемами Національної гвардії України і шевронами українських прапорів.

Чоловік пояснив наявність у себе зброї колекціонуванням.

Польські правоохоронці зазначають, що чоловік повинен був зареєструвати частину зброю, а решту взагалі не мав права зберігати вдома.

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Поліція висунула чоловікові звинувачення у нелегальному володінні зброєю і знущанні над членами своєї сім’ї. Його тимчасово заарештовано на три місяці. Фейковому “українському генералу” загрожує до восьми років ув’язнення.

Фото: wielkopolska.policja.gov.pl