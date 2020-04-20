У Польщі з домашнім арсеналом зброї затримали фейкового “українського генерала”
Як повідомив кореспондентові Укрінформу представник пресслужби поліції у Познані Мацей Свенціховський, так званий український генерал насправді не є українцем і не має українського громадянства.
За інформацією поліції, правоохоронці зацікавилися інформацією з оточення футбольних хуліганів про чоловіка, який називає себе військовослужбовцем з України у ранзі генерала і що в нього вдома є арсенал зброї.
В результаті обшуків у нього вдома поблизу Познані виявлено 27 екземплярів зброї, майже третина з яких виявилася придатною до бойового застосування. Решта одиниць зброї та гранат були добре зробленими копіями. Деякі з них мали документи з “ознаками українських органів”. Серед арсеналу зброї виявлено також інформаційні таблички українською мовою з написами про необхідність зберігання зброї чистою.
У польській поліції не виключають, що особа могла відвідувати раніше Україну.
Поліція затримала чоловіка 16 квітня в місті Казімєж Дольний на південному сході країни. Одягнений він був в український військовий мундир з емблемами Національної гвардії України і шевронами українських прапорів.
Чоловік пояснив наявність у себе зброї колекціонуванням.
Польські правоохоронці зазначають, що чоловік повинен був зареєструвати частину зброю, а решту взагалі не мав права зберігати вдома.
Поліція висунула чоловікові звинувачення у нелегальному володінні зброєю і знущанні над членами своєї сім’ї. Його тимчасово заарештовано на три місяці. Фейковому “українському генералу” загрожує до восьми років ув’язнення.
Фото: wielkopolska.policja.gov.pl