Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у справі генерала Шайтанова

Контррозвідники Служби безпеки затримали у Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

"Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру. Вилучені зразки озброєння та боєприпасів долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

СБУ виявила арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів у фігуранта справи генерала Шайтанова / Фото: СБУ

З’ясовуються усі обставини та характер зв’язків підозрюваного з російською спецслужбою.

Генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. 15 квітня цього року Шевченківським районним судом міста м. Києва йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.