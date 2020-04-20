У Німеччині знизилась добова кількість випадків коронавірусу - менш як 2 000

Уперше за останні тижні кількість нових заражень на COVID-19 у Німеччині протягом доби знизилася до менш ніж 2 тисячі.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

Згідно з ними, число нових підтверджених інфікувань становить 20 квітня 141 672, що на 1 775 більше, ніж 19 квітня (добу тому приріст становив 2 458). Кількість смертей – 4 404.

З понеділка, 20 квітня, у більшості земель Німеччини відновили роботу магазини площею до 800 кв. м. Це стало першим кроком у пом’якшенні обмежувальних заходів.

Канцлер Ангела Меркель між тим різко розкритикувала «оргії навколо дискусій» щодо подальшого ослаблення обмежень. Це, на її переконання, значно збільшує ризик «рецидивів», повернення назад до стрибка нових заражень. Дискусію про полегшення обмежувальних заходів вона вважає контрпродуктивною.

Укотре федеральний та земельні уряди ФРН проведуть нараду щодо подальших кроків 30 квітня.

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Тим часом все більше земель вводить за обов’язок носіння захисних масок у публічних місцях. Зокрема в Саксонії та Мекленбурзі-Передній Померанії це вводиться з 20 квітня, в Баварії – з 27 квітня.

За даними Worldometers, у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 414 298 осіб, з них 165 172 померли, 629 431 людина одужала.

Фото: АА