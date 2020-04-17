Посол ФРН вважає ранній карантин в Україні правильним кроком

Раннє запровадження Україною жорстких карантинних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу було правильним кроком, оскільки система охорони здоров’я поки що справляється з цією кризою.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби і розрухи?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюсь, що (пандемічна — ред.) криза в Україні не буде великою. Я знаю, що ваша система охорони здоров’я не в дуже доброму стані, але все ж таки Україна запровадила (обмежувальні — ред.) заходи дуже рано і дуже жорсткі, але зрештою правильні, тому що поки що ваша система охорони здоров’я може впоратися з цією кризою. Це причина, чому я все ж таки поки що оптиміст", - сказала Фельдгузен.

Вона зазначила, що у Німеччині наразі пік пандемії, а кількість інфікованих в Україні ще дуже низька.

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"Я дуже сподіваюсь, я вже з Кабміном говорила про це, що коли у нас пік пройде, ми зможемо допомогти не тільки нашим сусідам, які зараз страждають, а й іншим країнам", - повідомила дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.