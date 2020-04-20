Південна Корея має намір полегшити карантин

Південна Корея на початку травня скасовує низку обмежень, введених для боротьби з коронавірусом, зокрема будуть відновлені служби в церквах і спортивні змагання без уболівальників.

Про це повідомляє Yonhap.

«Найбезпечніше - підтримувати інтенсивне соціальне дистанціювання у громадських місцях, але реально це не так просто. Ми мусимо знайти золоту середину… Якщо ми зможемо зберегти стабільне управління на нинішньому рівні, то з 6 травня ми перейдемо до «рутинного соціального дистанціювання», - заявив прем’єр-міністр Південної Кореї Чон Се Гюн.

Станом на 19 квітня в Південній Кореї підтверджено 10 661 випадок Covid-19, 234 хворих померли.

За останніми даними у світі зареєстровано майже 2 млн 390 тис. випадків інфікування коронавірусом. Понад 165 тис. осіб померли, водночас більш як 613 тис. одужали.

Фото: UPI