Різкий спад смертності від Covid-19 зафіксували у Великій Британії

Різкий спад смертності від Covid-19 зафіксували у Великій Британії

Укрінформ
У Сполученому Королівстві протягом неділі, 19 квітня, зафіксовано істотний спад кількості летальних випадків від коронавірусної інфекції.

Про це у Twitter повідомляє міністерство охорони здоров’я Великої Британії.

За даними відомства, 19 квітня на території країни було зафіксовано 596 смертей унаслідок зараження коронавірусом, тоді як за попередню добу померли 888 хворих.

Від початку епідемії у Британії кількість летальних випадків сягнула 16 060. Загалом коронавірус виявлено у 120 067 осіб – з-поміж 372 967, яким провели тестування.

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Як повідомлялося, від Covid-19 успішно вилікувався прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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