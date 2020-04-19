Різкий спад смертності від Covid-19 зафіксували у Великій Британії

У Сполученому Королівстві протягом неділі, 19 квітня, зафіксовано істотний спад кількості летальних випадків від коронавірусної інфекції.

Про це у Twitter повідомляє міністерство охорони здоров’я Великої Британії.

За даними відомства, 19 квітня на території країни було зафіксовано 596 смертей унаслідок зараження коронавірусом, тоді як за попередню добу померли 888 хворих.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April.



372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive.



As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. pic.twitter.com/sO9IRInBsu — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 19, 2020

Від початку епідемії у Британії кількість летальних випадків сягнула 16 060. Загалом коронавірус виявлено у 120 067 осіб – з-поміж 372 967, яким провели тестування.

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Як повідомлялося, від Covid-19 успішно вилікувався прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.