Британські медики будуть використовувати захисний одяг повторно - ЗМІ

Британські лікарі та медсестри, які лікують пацієнтів з коронавірусом, використовуватимуть захисний одяг повторно.

Про це інформує Sky News з посиланням на джерела.

"У п’ятницю Служба здоров'я Англії змінила свої рекомендації, закликавши лікарів та медсестер використовувати захисний одяг повторно", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення ухвалили, побоюючись, що захисного одягу невдовзі бракуватиме, адже запаси деяких лікарень можуть закінчитися у найближчі дні.

Як повідомлялося,за даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.