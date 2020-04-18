Словенія з 20 квітня послабить карантин – відкриють магазини
Про це повідомляє New Europe.
"Уряд Словенії у четвер заявив, що починаючи з понеділка послабить обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу",- йдеться у повідомленні.
За планом уряду, у Словенії, де з середини березня зачинено всі крамниці, крім продуктових та аптек, з 20 квітня поновить роботу більшість магазинів, у тому числі меблеві, будівельні та спортивні, автосалони, центри обслуговування автотранспорту.
Перукарні, салони краси та центри догляду за домашніми тваринами запрацюють з 4 травня.
Школи, дитячі садки, університети, книгарні та заклади культури залишаться зачиненими, також не функціонуватиме громадський транспорт.
Громадяни все ще муситимуть носити захисні маски, також їм не дозволятимуть масові зібрання та поїздки за межі власного населеного пункту, окрім як у зв'язку з робочою необхідністю або для відвідання лікаря.
Наразі у Словенії підтверджено 1268 випадків коронавірусу, зокрема 61 летальний. У середу, 15 квітня, вперше з 29 березня у країні не зафіксовано смертей унаслідок коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, у світі підтверджено 2 279 742 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 156 308 летальних, 583 320 осіб одужало.