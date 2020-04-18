Словенія з 20 квітня послабить карантин – відкриють магазини

Уряд Словенії оприлюднив план поступового скасування запроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусу карантинних обмежень, виконання якого розпочнеться вже 20 квітня.

Про це повідомляє New Europe.

"Уряд Словенії у четвер заявив, що починаючи з понеділка послабить обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу",- йдеться у повідомленні.

За планом уряду, у Словенії, де з середини березня зачинено всі крамниці, крім продуктових та аптек, з 20 квітня поновить роботу більшість магазинів, у тому числі меблеві, будівельні та спортивні, автосалони, центри обслуговування автотранспорту.

Перукарні, салони краси та центри догляду за домашніми тваринами запрацюють з 4 травня.

Школи, дитячі садки, університети, книгарні та заклади культури залишаться зачиненими, також не функціонуватиме громадський транспорт.

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Громадяни все ще муситимуть носити захисні маски, також їм не дозволятимуть масові зібрання та поїздки за межі власного населеного пункту, окрім як у зв'язку з робочою необхідністю або для відвідання лікаря.

Наразі у Словенії підтверджено 1268 випадків коронавірусу, зокрема 61 летальний. У середу, 15 квітня, вперше з 29 березня у країні не зафіксовано смертей унаслідок коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, у світі підтверджено 2 279 742 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 156 308 летальних, 583 320 осіб одужало.