Словенським депутатам дозволили голосувати дистанційно

Парламент Словенії схвалив зміни до регламенту, згідно з якими відтепер депутатам можна голосувати дистанційно під час надзвичайних обставин, таких як пандемія коронавірусу.

Про це повідомляє Slovenian Press Agency.

«Національна Асамблея (Словенії – ред.) проголосувала необхідними двома-третинами голосів за зміни до регламенту», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі змінами, відтепер депутатам буде дозволено дистанційно проводити пленарні засідання й голосувати під час надзвичайних ситуацій, таких як пандемія коронавірусу або іншого стихійного лиха.

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Як повідомлялося, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 людей загинули, 302 209 одужали.