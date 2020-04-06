Словенія хоче завершити карантин через місяць
Про це заявив речник уряду Словенії Джелло Касін, повідомляє Xinhua.
“Заходи приносять результат та триватимуть щонайменше від двох до чотирьох тижнів”, - сказав Касін.
Він також оголосив про посилення карантину, що тепер передбачає закриття більшості магазинів та усіх шкіл, а також заборону на пересування та збір людей у громадських місцях.
Він наголосив на потребі продовження карантину, незважаючи на значно легший, ніж у багатьох інших державах ЄС, перебіг пандемії захворювання у країні.
“Це не повинно засліпити нас”, - зауважив речник.
Нагадаємо: станом на неділю на території Словенії було підтверджено 997 випадків інфікування новим коронавірусом. Пов’язані із ним хвороби забрали життя 28 осіб.
За даними Worldometers, станом на ранок понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,273,709, з них летальних 69,456, одужали 262,486 осіб.
Фото: Belga