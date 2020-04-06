Словенія хоче завершити карантин через місяць

Пов’язані із поширенням COVID-19 обмежувальні заходи триватимуть у Словенії іще щонайменше від двох до чотирьох тижнів.

Про це заявив речник уряду Словенії Джелло Касін, повідомляє Xinhua.

“Заходи приносять результат та триватимуть щонайменше від двох до чотирьох тижнів”, - сказав Касін.

Він також оголосив про посилення карантину, що тепер передбачає закриття більшості магазинів та усіх шкіл, а також заборону на пересування та збір людей у громадських місцях.

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Він наголосив на потребі продовження карантину, незважаючи на значно легший, ніж у багатьох інших державах ЄС, перебіг пандемії захворювання у країні.

“Це не повинно засліпити нас”, - зауважив речник.

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Нагадаємо: станом на неділю на території Словенії було підтверджено 997 випадків інфікування новим коронавірусом. Пов’язані із ним хвороби забрали життя 28 осіб.

За даними Worldometers, станом на ранок понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,273,709, з них летальних 69,456, одужали 262,486 осіб.

Фото: Belga