Польща продовжила іноземцям легальне перебування на час пандемії
Документом передбачається автоматичне продовження легальності перебування у Польщі іноземців, зокрема й громадян України, на весь період епідемії плюс 30 днів після його завершення, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, положення закону стосуються тих громадян України, в яких дія дозвільних документів на перебування і роботу в Польщі завершилася після 14 березня, коли у країні оголошено стан епідемії.
Автоматично буде продовжено термін перебування в Польщі на період епідемії та 30 днів після нього тим громадянам України, які перебувають в РП на підставі національної та шенгенської віз, карт тимчасового проживання та у межах безвізового режиму. При цьому нових віз чи позначок у закордонному паспорті ставити не потрібно.
Крім того, на цей період автоматично продовжено дозволи на працю, сезонну працю, а також можливість працевлаштування на підставі заяви працедавця.
Якщо хтось з українців бажатиме повернутися додому під час епідемії в Польщі та 30 днів після неї, то йому не загрожуватиме депортація за прострочений термін перебування в РП.
За приблизними оцінками, у Польщі зараз може перебувати близько мільйона громадян України. Після закриття кордонів і введення стану епідемії з Польщі до України виїхало не менше 170 тис. трудових мігрантів.
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