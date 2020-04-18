У Польщі - понад 8,5 тисячі заражених коронавірусом
Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.
“Кількість заражених коронавірусом в Польщі становить 8563, 339 з них померли”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, усі померлі мали супутні хвороби.
У польських лікарнях зараз перебувають понад 2,7 тис. осіб з коронавірусом, понад 118 тис. людей – на домашньому карантині, 25 тис. осіб – під санітарно-епідеміологічним наглядом.
У Польщі вже проведено близько 180 тис. тестів на коронавірус. У середньому за добу у країні проводиться понад 10 тис. тестів.
Напередодні міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що епідемія коронавірусу триватиме упродовж кількох найближчих місяців, доки не з’явиться вакцина.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.
Фото: АА