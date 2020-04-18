У Польщі - понад 8,5 тисячі заражених коронавірусом

У Польщі станом на 18 квітня кількість заражених коронавірусом зросла до 8563-ох, з них 339 осіб померли, а 981 особа вилікувалася.

Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом в Польщі становить 8563, 339 з них померли”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, усі померлі мали супутні хвороби.

У польських лікарнях зараз перебувають понад 2,7 тис. осіб з коронавірусом, понад 118 тис. людей – на домашньому карантині, 25 тис. осіб – під санітарно-епідеміологічним наглядом.

У Польщі вже проведено близько 180 тис. тестів на коронавірус. У середньому за добу у країні проводиться понад 10 тис. тестів.

Напередодні міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що епідемія коронавірусу триватиме упродовж кількох найближчих місяців, доки не з’явиться вакцина.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.

Фото: АА