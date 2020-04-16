У Польщі заборонили з’являтись у громадських місцях без масок
Зокрема, люди зобов’язані носити одноразові маски, маски багаторазового користування, або елементи одягу (хустки, шарфи тощо) на вулицях, у громадському транспорті, магазинах, вокзалах, в різноманітних установах тощо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається у розпорядженні польського уряду, від носіння масок звільняються працівники установ в середині приміщень, діти до чотирьох років, особи з розумовими вадами, священники під час богослужінь, а також польські військовослужбовці та військовослужбовці союзницьких сил на території Польщі.
Урядове розпорядження про носіння масок на обличчі діятиме на невизначений час - до рішення про його скасування.
У четвер прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представить план поступового скасування обмежень, запроваджених у зв’язку з коронавірусом.
У Польщі коронавірусом заразилися 7582 особи, померли – 286, а вилікувалися – 774 особи.
У польських лікарнях перебуває понад 2,6 тис. осіб з коронавірусом, на карантині – понад 142 тис., під епідеміологічним наглядом – майже 26 тис.