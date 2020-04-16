У Польщі заборонили з’являтись у громадських місцях без масок

У Польщі з четверга, 16 квітня, запроваджують обов’язкове закривання рота і носа під час перебування у громадських місцях у зв’язку з епідемією COVID-19.

Зокрема, люди зобов’язані носити одноразові маски, маски багаторазового користування, або елементи одягу (хустки, шарфи тощо) на вулицях, у громадському транспорті, магазинах, вокзалах, в різноманітних установах тощо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у розпорядженні польського уряду, від носіння масок звільняються працівники установ в середині приміщень, діти до чотирьох років, особи з розумовими вадами, священники під час богослужінь, а також польські військовослужбовці та військовослужбовці союзницьких сил на території Польщі.

Урядове розпорядження про носіння масок на обличчі діятиме на невизначений час - до рішення про його скасування.

У четвер прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представить план поступового скасування обмежень, запроваджених у зв’язку з коронавірусом.

У Польщі коронавірусом заразилися 7582 особи, померли – 286, а вилікувалися – 774 особи.

У польських лікарнях перебуває понад 2,6 тис. осіб з коронавірусом, на карантині – понад 142 тис., під епідеміологічним наглядом – майже 26 тис.