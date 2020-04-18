Трамп сумнівається у правдивості коронавірусної статистики Китаю

Трамп сумнівається у правдивості коронавірусної статистики Китаю

Укрінформ
Президент США Трамп вважає, що Китай, напевно, має найбільшу кількість летальних випадків унаслідок пандемії Covid-19, точно більшу, ніж у США.

Про це він написав у Twitter.

"Китай щойно оголосив про подвоєння кількості смертельних випадків від невидимої загрози. Справжня цифра напевно набагато вище за ці дані і набагато вище за показник США, навіть не можна порівнювати!", - написав Трамп.

Згідно з даними Worldometer, США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження та летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 710 272 людей, з них 37 175 померло та 63 510 одужало.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня у Китаї оголосили відкореговані дані захворювань та смертей від COVID-19 у місті Ухань – епіцентрі пандемії в Китаї. Замість раніше відомих цифр додалося ще 325 та 1290 випадків, відповідно. Таким чином, на 17 квітня загальна кількість захворювань становить 50333, летальних випадків 3869. Як пояснюють в КНР, коригування даних викликане тим, що на початку спалаху епідемії лікарні були надзвичайно зайняті порятунком хворих, тому мала місце певна неточність, несвоєчасна та іноді неправильна реєстрація.

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Раніше, кілька днів тому глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Китай досі приховує інформацію про коронавірус, як і на початкових етапах. Також агентство Bloomberg повідомляло, що американська розвідка впевнена в тому, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу.

Станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

Фото: The White House

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