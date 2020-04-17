Болгарія закриває столицю на карантин

Болгарія з 17 квітня закриває свою столицю Софію на в'їзд та виїзд у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

«Міністр охорони здоров'я Болгарії Кирил Ананьєв заявив увечері 16 квітня, що розпорядився припинити рух автомобілів до та з столиці Софії з півночі 17 квітня, що залишатиметься в силі до подальшого повідомлення», - йдеться у публікації.

Як зазначається, рекомендація була зроблена національним оперативним штабом по COVID-19 та затверджена прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.

Такі дії були викликані великими чергами автомобілів на виїзді із Софії 15 та 16 квітня.

Болгарський уряд неодноразово закликав жителів відмовитися від поїздок за місто протягом 4-денних вихідних у зв’язку із Великоднем, аби зупинити поширення коронавірусу.

За словами глави МВС країни Младена Марінова, 16 квітня було зупинено 5 тис. автівок на виїзді з міста. Люди, які пізніше повертатимуться до Софії і які зазначили неправдиву причину виїзду з міста, зіткнуться із штрафами та посиленою перевіркою.

Ананьєв заявив, що заборона поширюватиметься лише на легкові автомобілі та міжміські автобуси - вантажний рух буде дозволено. Також заборона не стосуватиметься транспортних засобів із людьми, які їдуть на лікування, бригад швидкої допомоги, комунальних підприємств.

Проїзд на машині на роботу буде обмежений двома часовими інтервалами протягом дня – 6:00-8:00 та 18:00-20:00.

Марінов заявив, що наразі рух в межах Софії не обмежується. Також не планується вводити подібні обмеження для інших великих міст Болгарії, оскільки збільшення трафіку відбувається не в таких масштабах, як у Софії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів

За даними сайту Worldometer, у Болгарії зареєстровано 825 випадків COVID-19, з яких 141 особа вилікувалася, ще 40 померли.